Фицо изрази солидарност с Румъния след инцидента с дрон в Галац и призова за сдържаност

Словашкият премиер Роберт Фицо призова за сдържаност и изрази солидарност с Румъния, след като дрон удари жилищен блок в Галац по време на руска атака срещу съседна Украйна през изминалата нощ, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Изразявам пълна солидарност с румънското правителство относно инцидента с дрон, призовавам за сдържаност при отправянето на силни изявления и отново подчертавам нуждата от незабавно започване на диалог между ЕС и Русия", написа Фицо в социалната мрежа Екс.

