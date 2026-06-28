"Флагман": 56-годишен моторист загина при катастрофа в центъра на село Чукарка

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Черна вест дойде от пътя.

Трагедия разтърси айтоското село Чукарка през съботния ден. 56-годишният местен жител Рамадан Мехмед е загинал на място при тежък инцидент с мотор. Това съобщава Флагман, позовавайки се на свои източници.

По първоначална информация произшествието е станало около обяд в рамките на населеното място. Мъжът е катастрофирал самостоятелно, като е изгубил контрол над двуколесното превозно средство. Фаталният удар се е случил на публично място – в центъра на село Чукарка, в района зад чешмата.

Тялото на загиналия е транспортирано за съдебно-медицинска експертиза, където се извършва аутопсия с цел установяване на точните причини за смъртта.

В хода на разследването се проверява и версията дали мъжът е управлявал мотора след употреба на алкохол.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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