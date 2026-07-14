Флагман: Арестуван е областният шеф на партията на Пеевски в Бургас
Кадър Фб, Х. Широков
Областният лидер на ДПС в Бургаско Христо Широков е арестуван в Поморие преди няколко часа, съобщи Флагман.бг.
Той е задържан от кърджалийски антимафиоти и отведен към ОД на МВР в Кърджали във връзка с досъдебно производство, което се води на тази територия. Информацията е изключително оскъдна и не е ясно каква е причината за ареста.
Свидетели на задържането на политика информират, че той е съдействал на разследващите. Взел е документи и сам се е качил в колата, с която е отведен към Кърджали.
Христо Широков е бизнесмен с разнородни интереси, не е известно да има участие в проекти с публични средства. Той е дългогодишен общински съветник в Поморие. От 2024 година е областен лидер на ДПС и основен мотор на формацията на Делян Пеевски в Бургаска област.
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