Флагман: Банкомат на ДСК глътна 100 евро на жена

Машина на банка ДСК издава разписка за теглене, но не пуска банкноти, сигналът е подаден, клиентката търси съдействие

Сигнал за сериозен проблем с банкомат получи редакцията на Флагман.БГ от жена, работеща като застрахователен агент в Пловдив. По думите ѝ, тя се е опитала да изтегли 100 евро от банкомат на Банка ДСК до сладкарница „Неделя“ на бул. „Шести септември“, но вместо банкнотите машината е издала единствено касова бележка.

Малко след това клиентката е получила известие на мобилния си телефон, че сумата е успешно изтеглена от банковата ѝ сметка. Така тя остава без парите, но със заверена транзакция – ситуация, която неминуемо поражда тревога и недоверие към автоматизираните услуги.

Шокиращо начало на 2026-та: срив на банковите карти, опашки в магазините и хаос в транспорта

„Опитах се веднага да се свържа с банката, но никой не ми вдигаше“, разказва потърпевшата. По думите ѝ инцидентът се е случил преди минути, а липсата на бърза връзка с обслужващия оператор е засилила напрежението.

Подобни случаи не са изолирани и обикновено са свързани с технически проблеми в банкомата – блокирали банкноти, софтуерна грешка или несъответствие между отчетената и реално изплатената сума. В повечето случаи банките възстановяват парите след проверка, но процесът може да отнеме дни, а понякога и седмици.

Финансови експерти съветват при подобен инцидент клиентът незабавно да подаде официален сигнал до банката – по телефон, имейл или на място в офис. Препоръчително е да се запази касовата бележка от банкомата, както и да се запишат точният час, мястото и номерът на устройството. Тези данни са ключови при последваща проверка на машината.

В условията на все по-масово използване на банкомати и безкасови разплащания, подобни технически сривове предизвикват сериозно безпокойство сред клиентите. Особено чувствителна е темата в периода след въвеждането на еврото, когато много хора теглят валута

