Флагман: Екатерина Дафовска оцеля в тежка катастрофа на магистрала "Тракия"

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Тя е пътувала от Бургас към София, автомобилът й се завъртял обратно на движението

Олимпийска шампионка Екатерина Дафовска оцеля по чудо след ужасна катастрофа на магистрала „Тракия“, съобщи Флагман.бг.

„Субару“-то със смолянска регистрация, в което е била звездата на биатлона, буквално се е търкаляло по пътното платно. Катастрофата е станала на километър 280 (област Ямобол) в посока София, по-рано през деня. Завъртяла се е обратно на движението.

Цяло чудо е, че Дафовска се е разминала само с леки наранявания, коментират очевидци. Тя е пътувала от Бургас за столицата.

Биатлонистката, която освен олимпийска титла, има в колекцията си европейско злато, и бронз от световни първенства, е била в морския град по покана на организатори на спортно събитие.

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