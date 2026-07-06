Флагман: Екатерина Дафовска оцеля в тежка катастрофа на магистрала "Тракия"
Булфото
Тя е пътувала от Бургас към София, автомобилът й се завъртял обратно на движението
Олимпийска шампионка Екатерина Дафовска оцеля по чудо след ужасна катастрофа на магистрала „Тракия“, съобщи Флагман.бг.
„Субару“-то със смолянска регистрация, в което е била звездата на биатлона, буквално се е търкаляло по пътното платно. Катастрофата е станала на километър 280 (област Ямобол) в посока София, по-рано през деня. Завъртяла се е обратно на движението.
Цяло чудо е, че Дафовска се е разминала само с леки наранявания, коментират очевидци. Тя е пътувала от Бургас за столицата.
Биатлонистката, която освен олимпийска титла, има в колекцията си европейско злато, и бронз от световни първенства, е била в морския град по покана на организатори на спортно събитие.
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