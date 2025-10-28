Флагман: Инсулт получил другият чичо на Фахри, обвинен за тройното убийство в Люляково

снимка Булфото

Али бил разпитан като свидетел, защото в двора на къщата му е открита незаконна пушка, с която може да са извършени екзекуциите

Разследването на масовото убийство в руенското село Люляково, при което застреляни с ловна пушка, наръгани с нож и впоследствие запалени бяха три жени, а по чудо от екзекуция се отърва 7-годишно момче, е стигнало до друг от чичовците на арестувания Фахри, научи Флагман.бг.

Криминалисти са открили незаконна пушка в двора на Али Мустафа. Тя била скрита до фургон, обитаван от Фахри и баща му Селим в дните преди убийството.

Предполага се, че това е оръжието, но това е само хипотеза, защото са открити още няколко незаконни пушки – една от тях скрита в дънер в гората край Люляково, а трета – до стадиона в селото.

Али е разпитан само като свидетел, за да обясни дали и преди е виждал тази пушка и колко време Фахри и Селим са живели във фургона в двора му. Самият той явно не е издържал на напрежението и получил инсулт. Приет е по спешност в болница, съобщи източник на Флагман.бг.

Припомняме, че в петък вечерта, отново след полицейски разпит, се самоуби и другият чичо на арестувания Фахри – Кемал, който уж помагаше на разследващите в първите дни, но в процес на работата по случая са постъпили смущаващи твърдения за негова връзка с една от жертвите.

Хипотезата е шокираща и крайно нелицеприятна. И тъй като е проведена полицейска беседа точно по тази тема, се предполага, че това е накарало Кемал да се обеси след разпита – от срам да не се разчуе, пишеflagman.bg.

