Флагман: Калушев и другите двама издирвани са били в къща в село Българи

Кадър Гугъл мапс

Появилият се днес в национален ефир Яни Макулев във връзка с аферата "Петрохан" даде информация, която според бургаския сайт Флагман е подвеждаща.

Според изданието, позоваващо се на свои източници, неговият 15-годишен син, Ивайло Калушев и трети член на рейнджърската група, действително са били заедно около 29 януари т.г., когато той за последен път чул детето си, но останалата част от твърденията му не са точни.

Тримата всъщност не са били на Северното Черноморие - в село близо до нос Калиакра по това време, а са били в къщата на Калушев в странджанското село Българи, община Царево, което е в противоположна посока.

Таткото е спелеолог. Той говореше спокоен и с убеденост, че детето му е добре, въпреки че няма с него връзка от 29 януари. За показната екзекуция в "Петрохан" се разбра на 1 февруари около обед. Но и до този момент от МВР не уточнват какво сочи съдебната експертиза на телата, от която може да се заключи точно до часове кога е извършено престъплението.

Репортер на Флагман пътува към село Българи, което е известно като единственото място у нас с нестинарските танци, за да ви покажем имота. Още преди 3 дни къщата е била основно претърсена от ДАНС.

Според изданието е възможно издирваните да са стигнали в Турция.

