Флагман: Млада шофьорка заби пежото си в бензиностанция в Бургас

Стопкадър Ютуб, Флагман

Млада шофьорка заби лекия си автомобил „Пежо“ в бензиностанция „ОМВ“ на бул. „Стефан Стамболов“ в Бургас. Информацията е по данни на очевидци, цитирани от Флагман.

Инцидентът е станал около 3 часа след полунощ и е причинил сериозни материални щети по превозното средство.

По чудо няма тежко пострадали при среднощния сблъсък. Самата водачка също се е разминала без опасни за живота травми.

Пред очевидци момичето обяснило, че гумата на колата ѝ внезапно гръмнала, в резултат на което тя изгубила управление над автомобила. Не е изключено водеща причина за инцидента да е било движение с доста висока скорост, но към момента няма официално потвърждение за това.

На мястото незабавно са пристигнали екипи на полицията, които са извършили оглед на местопроизшествието. Точните причини и обстоятелства около инцидента продължават да се изясняват от компетентните органи.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!