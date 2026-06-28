Флагман: Намериха труп на жена на "Елените", подозират убийство

Снимка: Булфото

Труп на жена е открит преди около час в пометения от потопа курортен комплекс „Елените“. На зловещата находка се е натъкнал турист, който сигнализира Флагман.бг.

„Гледката беше повече от шокираща, а миризмата непоносима. Веднага се обадих на телефон 112, пристигнаха полицаи и медицински екип. Според тях жената е мъртва поне от седмица“, разказа той пред наш репортер.

Самоличността ѝ е установена. Мъртвата е 52-годишна жена от София, узна Флагман.бг. Безжизненото й тяло е открито в дере в най-неоживената и изолирана част на курорта – в горната зона към гората, през което е минал пътят на потопа.

Към момента разследващите не могат да се ангажират с категорична причина за смъртта. Работи се по всички версии. Заради съмнителното място основната е убийство, след което тялото е било изхвърлено в дерето, разкриха източници от полицията. Ще се проверява версията и за самоубийство или нещастен случай.

Огледът на местопроизшествието от криминалисти продължава и в този момент.

Очаквайте подробности!

Редактор "Екип на Петел",

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