Флагман: Обеси се чичото на Фахри, обвинен за тройното убийство в Люляково

25.10.2025 / 09:50 1

кадър: Флагман 

Оръжието на престъплението, с което са екзекутирани майката, лелята и сестричката на 25-годишния обвиняем все още не е открито и на практика разследващите са с вързани ръце

След трагедията с трите жертви на Фахри Мустафа, които все още живи са били изгорени в родната му къща, тази сутрин в село Люляково осъмна с още една страшна новина. Снощи в дома си се е обесил чичото на 25-годишния обвиняем – Кемал, предава flagman.bg. Това е станало след продължителен разпит в полицейския участък, който е целял да установи дали родственикът по бащина линия има съучастие в бруталното престъпление в нощта на 20-ти срещу 21 октомври. 

Тогава бяха екзекутирани майката на Фахри, леля му и малката му 13-годишна сестра. 

Преди да изгори телата им, а те все още са били живи въпреки огнестрелните рани от ловна пушка, майката е била наранявана по цялото тяло с нож. По чудо се спасява само 4-годишното братче на Фахри, което е ранено в седалищните части, но е успяло да се отскубне и укрие у съседите. 

 

kjk (преди 31 минути)
Рейтинг: 149748 | Одобрение: 16658
Едно нещастие никога не идва само!!!;):errm:Гняв

