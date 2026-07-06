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Флагман: Шефът на ВиК пред съда: Моята работа е да подписвам документи, не да ходя на огледи

06.07.2026 / 17:28 1

Снимка: Булфото

В качеството ми на изпълнителен директор на ВиК-Бургас моето задължение е да подписвам документи и да превеждам средства след извършени процедури, като са ми предоставени фактури. На тях щом пише, че дейността е изпълнена, аз нямам какво друго да направя, освен да извърша плащането по поръчката към фирмата изпълнител. Това каза пред Окръжния съд изпълнителният директор на ВиК-Бургас Цветан Мирчев по време на гледане на мярката му за неотклонение, съобщава Флагман. 

Мирчев и служителят по инвеститорски контрол Илчо Боев са привлечени като обвиняеми за това, че в съучастие помежду си в качеството им на длъжностни лица са предприели умишлени действия, довели до ощетяване на дружеството със сумата от 303 281 евро. 

"Считам, че обвиненията са неверни. Аз не ходя по обекти и огледи и няма как да знам почистени ли са кладенците или не. Във ВиК-Бургас работят около 1300 души на огромна територия и с много поръчки. Нямам възможност да ходя и да следя кой какво прави, има структура, която отговаря за различните експертни дейности, създадена е структура на организация на дружеството. Аз работя само с документи. В случая беше избрана фирма изпълнител, хидрогеологът Радослав Колев посочи, че тези кладенци трябва да бъдат почистени, премина се към поръчка. Фирмата е предоставя фактура за изпълнена поръчка, подписа и заверена от спедиторския контрол и накрая документите идват при мен, за да извърша плащането. Абсолютно нищо нередно не съм извършил", обясни Цветан Мирчев.

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Коментари
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cron1 (преди 39 минути)
Рейтинг: 160583 | Одобрение: -23367
А преди да ги подпишеш, четеш ли ги, тъпанар?!?
Марио Кроненберг

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