Флагман: Шокиращи подробности за намерения труп на жена на Елените

Снимка: Булфото, архив

Намерената мъртва 52-годишна жена в курортния комплекс Елените вероятно е починала от естествена смърт. Това сочат данните към момента, но полицията продължава да работи по всички версии, научи Флагман.бг.

Припомняме, че тялото ѝ е открито днес в дере от турист. Той веднага е сигнализирал тел. 112. Пристигналите на място медици предположили, че жената е издъхнала поне преди една седмица, но вероятно това се е случило преди не повече от 48 часа. Заради горещото време тялото много бързо се е разложило, коментираха разследващи пред Флагман.бг.

По информация от източници жената е от София, но от години живее в района на Несебър. Често била забелязвана и в Свети Влас.

Последно е забелязана в Свети Влас. Именно там ѝ е станало лошо, като се наложило минувачи да извикат екип на Спешна помощ. В социалните мрежи се разпространяват и кадри от оказаната ѝ първа помощ, а хората благодарят за бързата и адекватна намеса.

„Искам да изкажа искрените си благодарности към екипите на полицията и Спешна помощ, които реагираха на сигнал в района на Свети Влас.

Въпреки натоварения летен сезон, интензивния трафик и множеството инциденти в курорта, служителите пристигнаха в рамките на около 10 минути след подаването на сигнала.

Реагираха спокойно, адекватно и изключително професионално. Отнесоха се с нужното внимание, търпение и човечност, като неколкократно разговаряха с жената, установиха коя е, откъде е, защо е тук и какво е състоянието ѝ.

За щастие, жената е добре.

Когато има повод за критика – трябва да се казва. Но когато институциите си вършат работата съвестно и професионално, това също заслужава да бъде отбелязано.

Благодаря на всички служители, които се отзоваха и показаха, че човечността и професионализмът все още са на първо място!“, пише гражданин във фейсбук групата „Шофьори Несебър“.

Не е изключено да е била на разходка на Елените и отново да ѝ е прилошало, но този път фатално.

Тялото ѝ е откарано в отделението по Съдебна медицина на УМБАЛ-Бургас, като резултатите от аутопсията ще покажат категоричната причина за смъртта ѝ. Има и образувано досъдебно производство.

Редактор "Екип на Петел",

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