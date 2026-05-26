Флагман: София не покрива изискванията за домакин на „Евровизия“

София не изпълнява изискванията, поставени от Европейския съюз за радио и телевизия (ЕСРТ) за домакинство на „Евровизия“. Това се разбира от регламента за провеждането на фестивала през 2027 година, съобщава Флагман. Той не се отличава особено от действащия в момента. Текстът е вече готов и е на разположение на Българската национална телевизия, съобщи източник от седалището на ЕСРТ в Женева. Макар право на телевизията е да определи града домакин, от изявленията на български правителствени лица миналата седмица се разбра, че въпросът ще се разглежда на високо политическо ниво.

Българската столица не покрива най-важното условие: да предостави зала с поне 10 000 места, която да носи неутрално име, да не е кръстена на частен бизнес. Софийската „Арена 8888“ е именувана на хазартната фирма на Румен Чандъров. Договорът с него бе сключен през 2024 година от държавното дружество „Национална спортна база“, което е собственик на обекта. Нещо повече – сделката бе подписана тихомълком и влезе в сила на 1 септември без да е обявявана публична процедура по избор на спонсор.

Точният текст, който София нарушава, гласи: „Залата трябва да има неутрално име, което не е свързано с името на фирмата, продукта, търговската марка или други имена на трета страна, свързани с бизнес операциите на тази трета страна.“ Самият договор е тайна и до момента. Няма яснота за крайната му дата, нито какви са останалите параметри.

ЕСРТ има практика да си затваря очите за фрапантни нарушения на правилата на „Евровизия“. Но това е ставало само в определени случаи от особена важност, като участието на Израел например. Еврейската държава е пропускана на конкурса, въпреки масовите обвинения срещу нея в геноцид и избиване на десетки хиляди цивилни лица в Палестина. Дори бойкотът на пет телевизии тази година не разклати статута на Израел като участник, защото можеше да разчита на желязно лоби в ръководството на съюза. Не е ясно дали босовете на ЕСРТ ще се съгласят правилата да бъдат нарушени и от България, заради частния бизнес на г-н Чандъров.

Подобни проблеми са създавали сериозни затруднения и преди. През 2024 година Стокхолм бе отхвърлен като домакин точно заради частното име на „Теле2 Арена“, мястото, което столицата предложи за провеждане на фестивала. Тогава „Евровизия“ бе връчена на третия по големина град в страната, Малмьо, чието съоръжение носи името на населеното място. Освен София, за домакинството на „Евровизия 2027“ кандидатстват Пловдив, Варна и Бургас. Техните съоръжения не носят спонсорки имена.

