Флагман: Wizz Air спря полетите до Рим, Милано и Виена, премести ги във Варна

Концесионерът твърдеше, че след принудителното затваряне на бургаското летище ще се промени политиката и ще се насочи част от нискотарифните компании, получи и финансова подкрепа от общините, но плановете на Фрапорт явно са други, пише Флагман.

„Защо изчезнаха всички съществуващи полети на Wizz Air от Бургас до Милано, Рим и Виена? Допреди 2-3 седмици съм ги гледал и исках да ги запазя. Сега вече ги няма. Моля, проверете какво се случва. Хиляди семейства зависят от туризма в този район, а някой целенасочено гледа да го съсипе! Нали очаквахме с нетърпение края на ремонта? Толкова се хвалеха с тях, а сега вече ги няма.“

Това пише в сигнал до Флагман.бг Евгени Петров, който повдига много интересна тема.

Действително концесионерът твърдеше, че след принудителното затваряне на бургаското летище ще се промени политиката и ще се насочи част от нискотарифните компании. Общините, които са част от Фонда за стимулиране на полетите, взеха решение да подпомогнат линията на Wizz Air от Бургас до Милано, чиято идея бе да бъде целогодишна.

Кметовете застанаха зад идеята – и финансово, и логистично, но само няколко месеца по-късно авиолинията изчезна от разписанието на бургаското летище, но плановете на "Фрапорт туин старт еърпорт" явно са други.

Проверка на Флагман.бг показа, че тя се е появила във... Варна. Това не е изненадващо, защото от години концесионерът „Фрапорт Туин Стар Еърпорт“ игнирира бургаския терминал за сметка на варненския, твърди бургаското издание.

Wizz Air лети от Варна до 25 дестинации – Брюксел, Ларнака, Париж, Берлин, Дортмунд, Франкфурт, Хамбург, Меминген, Нюрнберг, Атина, Будапеща, Дебрецен, Тел Авив, Милано, Рим, Айндховен, Гданск, Катовище, Варшава, Вроцлав, Братислава, Барселона, Лондон (Лутън). Като нови полети са посочени Париж, Рим, Барселона и други.

За сметка на това Бургас е ограничен до Будапеща, Лондон и пет летища в Полша.

