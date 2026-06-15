"Флагман": Жена загина, след като БМВ я блъсна на пътя Свети Влас - Слънчев бряг
Снимка Булфото
Пътят за Слънчев бряг е блокиран след пътен инцидент. Според първоначални сведения черно BMW, движещо се с много висока скорост, е блъснало жена, съобщава "Флагман", позовавайки се на общественика Кръстьо Пеев.
Той призова шофьорите да не тръгват от Свети Влас към най-големия курортен комплекс по Черноморието ни и обратно, ако не е наложително.
По думите му движението е силно затруднено и в района се е образувало огромно задръстване.
На мястото на инцидента има екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ.
По непотвърдена към момента информация тежкият пътен инцидент е станал преди минути. Пак по непотвърдена информация, жената, ударена от немския автомобил, е починала.
Към момента няма официална информация дали инцидентът е станал на пътното платно, или на тротоара.
В момента на мястото на катастрофата текат процесуално-следствени действия. Криминалисти и пътни полицаи извършват оглед, за да установят точната траектория на луксозното возило.
До приключването на следствените работи и изтеглянето на катастрофиралия автомобил движението ще остане силно затруднено. Органите на реда съветват всички граждани и гости на комплексите, които планират пътуване в тази посока, изцяло да отложат тръгването си или да използват обходни вътрешни улици през курортните зони.
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