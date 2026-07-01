Флагман: Загиналият в ПТП-то край с. Крушевец стягал сватба на сина си

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Крушевец е в траур след катастрофата край Босна на пътя Бургас-Малко Търново.

При челния удар между две коли загина 51-годишен мъж.

Същият се движел правомерно в посока Бургас, когато другият – 65-годишен бургазлия навлиза в лентата за насрещно движение и се блъска в него с висока скорост.

Виновният водач също е в тежко състояние, настанен е в реанимацията на УМБАЛ-Бургас, пише Флагман.бг.

Загиналият е Редван Мустафов от село Крушевец. В населеното място са потресени от новината за кончината му.

„Трагедия след трагедия. Малко населено място сме, всички се знаем и някой като загине по този нелеп начин, страдаме много. Редван беше изключителен човек. Не просто съсед и приятел, винаги можеше да се разчита на него. Много добър, грижовен съпруг и баща.

Редван е стягал сватба на сина си. Сватбата била планувана за това лято и течала трескава подготовка.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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