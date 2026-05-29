Флагман: Загиналият в Слънчев бряг Николай не е успял да се спаси заради страх от високото

Кадър Фейсбук, "Шофьори в Несебър", Н. Николаев

52-годишният Николай Николов от Бяла Слатина е загиналият при пожара вчера в хотел „Зенит“ в Слънчев бряг, научи Флагман.бг.

Трагедията се разигра около 17:30 ч. Пламнаха сервизни помещения с климатичната инсталация в хотела, в които по-рано през деня са били извършвани ремонтни дейности по отстраняването на проблеми от четирима служители на частна фирма.

След като е лумнал огънят, трима от работниците са успели да се евакуират – през балкона. Те са скочили от не толкова голяма височина. Николай обаче не е успял.

„Дълго време се взирал, направил опит, но не е успял да скочи. Въпреки че не е било толкова високо, той не посмял да направи крачката от страх. Издъхнал е от задушаване“, разказа пред Флагман.бг запознати. В Бяла Слатина още не могат да повярват за кончината му. Негови близки го описват като страхотен човек.

„Освен че беше много добър, той бе и много работлив човек. Никога не отказваше помощ, особено когато се касае за работа. За него нямаше значение в кой край на България ще е, стига работа да има. За жалост си отиде по нелеп начин. Целият град скърби за Николай“, каза негов съсед от Бяла Слатина.

За съжаление, покрай трагедията часове по-късно си отиде още един работник по поддръжката – 64-годишен украинец. Чужденецът се намирал в близост до произшествието, малко след това му прилошало и е откаран с екип на Спешна помощ в болница. Часове по-късно е издъхнал.

Тялото му е откарано за аутопсия в отделението по съдебна медицина към УМБАЛ-Бургас.

Украинецът е получил инфаркт, вследствие на което е издъхнал, узна Флагман.бг.

