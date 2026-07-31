Флагман: Запалиха луксозния "Майбах" на Митьо очите в Несебър
Кадър Ютуб
Митьо Очите отдавна не присъства в криминалните новини, а се подвизава като инфлуенсър в платформата тик ток, където той качва най-различни видеа.
На записите от видеокамерите се вижда силует на мъж, който доближава колата, предстои да се установи дали това е извършителят, пише Флагман.
Огнен атентат вдигна на крак полицията в Несебър в късните часове на 29 юли. Около 23:00 часа пред комплекс в Слънчев бряг избухва пожар, който обхваща луксозен лек автомобил „Мерцедес Майбах“ със софийска регистрация. Бързата реакция на огнеборците ограничила пожара и не позволила огънят да се прехвърли върху други автомобили в близост.
От ОДМВР-Бургас потвърдиха за случая. В съобщението от полицията се подчертава, че автомобилът е ползван от 54-годишен несебърлия. Неговото име не се съобщава. Причината за възникналия пожар е в процес на изясняване, допълват в полицейската хроника.
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