Флагман: Запалиха луксозния "Майбах" на Митьо очите в Несебър

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Митьо Очите отдавна не присъства в криминалните новини, а се подвизава като инфлуенсър в платформата тик ток, където той качва най-различни видеа.

На записите от видеокамерите се вижда силует на мъж, който доближава колата, предстои да се установи дали това е извършителят, пише Флагман.

Огнен атентат вдигна на крак полицията в Несебър в късните часове на 29 юли. Около 23:00 часа пред комплекс в Слънчев бряг избухва пожар, който обхваща луксозен лек автомобил „Мерцедес Майбах“ със софийска регистрация. Бързата реакция на огнеборците ограничила пожара и не позволила огънят да се прехвърли върху други автомобили в близост.

От ОДМВР-Бургас потвърдиха за случая. В съобщението от полицията се подчертава, че автомобилът е ползван от 54-годишен несебърлия. Неговото име не се съобщава. Причината за възникналия пожар е в процес на изясняване, допълват в полицейската хроника.

Редактор "Екип на Петел",

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