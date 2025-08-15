Фланелката на Лавров изуми Аляска

Кадър Ютуб

Руският външен министър Сергей Лавров се появи със суичър с огромен надпис СССР на него в Анкъридж, Аляска, където след броени часове започва срешата между президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин, предаде OFFnews.bg

На кадрите, разпространени от световните агенции, се вижда как Лавров слиза в това облекло от чернен джип пред хотела, спира се и отговаря на руски на въпроси на журналисти.

Облеклото на Лавров е красноречиво доказателство как в Русия оценяват срещата с Тръмп. Макар и Тръмп да я рекламира като среща за Украйна, на нея не са поканени нито представители на Украйна, нито на Европерйския съюз, към който Украйна се стреми.

Руският наратив, с който оправдават агресията си е, че Русия е наследник на СССР, а Украйна не трябва да съществува като самостоятелна страна, защото ебила част от СССР, който всъщност е Русия и трябва да бъде възстановен в пълните му граници.

Според Гардиън блузката на Лавров е производство на руската модна къща с красноречивото име Селосвет, специализирана в производството на дрехи, свързани със съветското наследство.

Коментара на бившия външен министър на Литва Габриелиус Ландсбергис в социалните мрежи бе: "Дайте ни половината от Украйна и обещаваме, че ще спрем", казва преговарящият, облечен с суитшърт на СССР".

В отговора въпроса какво отказва от срещата, Лавров казва, че никога не прави прогнози, но посещението на Виткоф (агент по недвижими имоти, когото Тръмп прати да се договаря с Путин) в Москва, е нелоша основа.