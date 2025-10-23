Flip.bg обявява най-дългия си Black Friday досега

Black Friday кампанията на технологичния стартъп ще продължи целия месец ноември, с големи намаления на вече ниски цени и изненади за клиентите

Flip.bg, технологичният стартъп, който променя начина, по който хората купуват и продават употребявана техника онлайн, обявява най-мащабния си Black Friday до момента. Тази година кампанията ще продължи цял месец – от 31 октомври до 30 ноември – и идва с всички предимства, предлагани от платформата за реновирани устройства, както и с големи намаления на вече ниските цени на телефони, таблети, лаптопи и смарт часовници.

„За четвърта поредна година провеждаме нашия Black Friday в България, като той ще продължи цял месец, за да дадем на нашите клиенти повече време и по-голям избор,“ казва Вера Петрова, управител на Flip.bg. „Резултатите показват нарастващ интерес към кампанията и за нас е важно да отговорим на нуждите на потребителите, като същевременно покажем, че умният избор на електроника може да бъде и достъпен, и отговорен.“

Миналата година по време на шопинг събитието Flip.bg отчете ръст на продажбите от 36% спрямо 2023 г., като най-търсени бяха iPhone 13 и iPhone 15, както и моделите MacBook Air и Pro, следвани от Apple Watch. Средната стойност на кошницата достигна 502 евро, което потвърждава тенденцията потребителите да търсят премиум устройства на достъпни цени.

Изненади и ексклузивен достъп за абонатите

И тази година Flip.bg подготвя специални Black Friday изненади за своите клиенти.

Абониралите се за бюлетина на Flip ще имат възможност първи да видят продуктите на фокус на специалната страница за тях и да участват в томбола с награда iPhone 16.

Всеки, който се абонира между 20 и 30 октомври, ще се включи автоматично в играта.

Ето няколко стъпки, които Flip.bg препоръчват на потребителите преди старта на кампанията, за да се възползват най-добре от периода с най-големите отстъпки за годината:

Да се абонират за бюлетина ;

; Да разгледат устройствата и да изберат любимите си;

Да си създадат акаунт във Flip и да добавят своя адрес за доставка;

Да добавят любимите си продукти в кошницата;

Да изчакат старта на Flip.bg Black Friday на 31 октомври.

По време на кампанията потребителите ще могат да се възползват от ексклузивни оферти на смартфони, таблети, лаптопи и смарт часовници, включително на най-новите модели в портфолиото на Flip. Приоритет за платформата са качеството и достъпността, както и първокласното потребителско изживяване, с които печели доверието на клиентите. Всяко едно от предлаганите устройства се обновява по най-високи стандарти, като преминава строг технически процес на проверка, ремонт и почистване на хардуер и софтуер, включващ 67 специализирани теста. В допълнение клиентите се възползват от 24 месеца гаранция, 30-дневна политика за безплатно връщане, бърза доставка и различни опции за плащане, включително разсрочено, с 0% лихва.

* публикация

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!