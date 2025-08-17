Флора Стратиева грейна от щастие с нов апартамен

Кадър ФБ

Влогърката и водачката в БНТ Флора Стратиева се преместват в нов апартамент. Интернет сензацията е призната сама, че вече опитът е друг дом. Дали си го купила или ще живее под наем, оставя загадка, предаде България днес.

Но Флора е много развълнувана от всичко, което се случва, и сякаш напълно е забравила, че злите езици я изкараха любовницата на лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов.

