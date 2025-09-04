Флора и Христина Христова се скараха по БНТ за диаманти

кадри БНТ

редактор Веселин Златков

Разгорещен спор между Флора Стратиева и водещата на сутрешния блок на БНТ се разгоря в ефир, а темата беше най-скъпите пръстени с диаманти, които знаменитостите са получвали от годениците си. Разказвайки за бижутата за милиони, а в някои случаи десетки милиони долари, инфлуенсърката взе да се възмущава, заявявайки, че това е резхищение.

„Представяш ли си да носиш няколко милиона на ръката си?”, възмути се Флора.

„Аз не искам да си го представям, а да го усетя”, отвърна ѝ Христова. Тя цитира и Елизабет Тейлър, която заявява, че никога не е мразила един мъж толкова, че да му върне подарените диаманти.

„За мен това е разхищение... Започвам да звуча като ляв човек”, настоя Флора.

„Няма разхищение за любовта! Ще видиш и на теб като ти подарят диамант”, скастри я водещата на БНТ.

