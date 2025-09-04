реклама

Флора и Христина Христова се скараха по БНТ за диаманти

04.09.2025 / 09:08 2

кадри БНТ

редактор Веселин Златков

Разгорещен спор между Флора Стратиева и водещата на сутрешния блок на БНТ се разгоря в ефир, а темата беше най-скъпите пръстени с диаманти, които знаменитостите са получвали от годениците си. Разказвайки за бижутата за милиони, а в някои случаи десетки милиони долари, инфлуенсърката взе да се възмущава, заявявайки, че това е резхищение.

„Представяш ли си да носиш няколко милиона на ръката си?”, възмути се Флора.

„Аз не искам да си го представям, а да го усетя”, отвърна ѝ Христова. Тя цитира и Елизабет Тейлър, която заявява, че никога не е мразила един мъж толкова, че да му върне подарените диаманти.

„За мен това е разхищение... Започвам да звуча като ляв човек”, настоя Флора.

„Няма разхищение за любовта! Ще видиш и на теб като ти подарят диамант”, скастри я водещата на БНТ.

 

kris (преди 19 минути)
Рейтинг: 502188 | Одобрение: 92228
Събуждат се мъж и жена на 8-ми март. Жената, протягайки се сладко: - Ах, какъв хубав сън имах - ти ми подаряваше за 8-ми март палто и пръстен с диамант! Какво ли означава това? Мъжът я целунал и казал усмихнато: - Почакай, довечера ще разбереш! Вечерта жената се прибрала по-рано от работа, приготвила празнична вечеря, запалила свещи. Идва си мъжа и й подава красив пакет. Тя отваря бързо и вижда книгата "Тълковник на сънища"......!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
0
0
kjk (преди 40 минути)
Рейтинг: 141252 | Одобрение: 15877
Баси канибала!!!;)НамусенАнгелче

