Флора за поколението Z: Това е нашият първи исторически момент

„В последните години живеем в константна нестабилност. За да се събуди поколенчески протест, трябва да се случи нещо сериозно. Това е нашият първи исторически момент. През 2020-а огромна част от поколението Z е била под 18. Идва момент, в който започваш да се оглеждаш за структурните проблеми в страната и да търсиш решение", това коментира по БНР инфлуенсърът и журналист Флора Стратиева.

Стратиева отчита в реакциите за участието на младите в протеста срещу управляващите "снизхождение от страна на нашата политическа класа" и "насмешка". Според нея "не е честно тези политици да омаловажават нашето право на гражданско недоволство".

"Идва момент – между 20 и 30, в който осъзнаваш, че ще живееш в "Надежда", не в Ню Йорк. Най-вероятно няма да караш кола за 300 000, както много представители на Народното събрание. Ще работиш за 2500 лева. Ще пътуваш 8 часа до Варна по "Хемус", ще ходиш в Гърция с хладилна чанта и сандвичи и ще говориш по цял ден как я съсипаха тази държава. И ние като поколение, имаме същото право, каквото през 1997-а, през 2013-а, и през 2020-а да заявим себе си и да кажем, че това, което се случва в държавата, не е правилно", посочи Стратиева.

Етапът на пробуждане е първата стъпка. Дори тези протести да не доведат до нещо повече от нестабилност и страх сред управляващите, те ще са изпълнили смисъла си, смята Флора Стратиева.

"Процесът на политическо пробуждане, когато бъде започнат, особено ако даде резултати, а сега виждаме много бързи и преки резултати, дали ще се трансформира до урните, само мога да се надявам. Ако не гласуваме и очакваме различна политическа класа, ние сме лудите."

