Самолет излетя от Дубай към България.

Авиокомпанията Fly Dubai изненадващо пусна полет от Дубай до София тази вечер. Самолетът е излетял в 20:53 ч. местно време, т.е. 18:53 ч. българско време.

Засега от Fly Dubai не са обявили официално възобновяване на редовните си полети до София.

Част от хората, които трябваше да бъдат евакуирани с GullivAir, имат билети именно за този полет, пише nova.bg.

От Fly Dubai са заявили пред TravelNews, че полетът не е редовен и засега не е ясно кой го е организирал или платил, както и кои пътници се намират на борда. Към момента авиокомпанията не е обявила възобновяване на редовните си полети до София.

През последните дни нито Министерството на външните работи, нито правителството са съобщавали за подобен полет в рамките на организирани действия за връщане на български граждани.

