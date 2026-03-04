Fly Dubai изненадващо пусна полет от Дубай до София тази вечер
Снимка
Самолет излетя от Дубай към България.
Авиокомпанията Fly Dubai изненадващо пусна полет от Дубай до София тази вечер. Самолетът е излетял в 20:53 ч. местно време, т.е. 18:53 ч. българско време.
Засега от Fly Dubai не са обявили официално възобновяване на редовните си полети до София.
Част от хората, които трябваше да бъдат евакуирани с GullivAir, имат билети именно за този полет, пише nova.bg.
От Fly Dubai са заявили пред TravelNews, че полетът не е редовен и засега не е ясно кой го е организирал или платил, както и кои пътници се намират на борда. Към момента авиокомпанията не е обявила възобновяване на редовните си полети до София.
През последните дни нито Министерството на външните работи, нито правителството са съобщавали за подобен полет в рамките на организирани действия за връщане на български граждани.
