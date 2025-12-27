Фокус: Откриха мъртъв мъж в хотелска стая в Банско
27.12.2025 / 10:40 0
снимка,архив: Булфото
Мъж е открит мъртъв в хотелска стая в Банско, научи Фокус от свой източник.
Сигналът е подаден малко след 21:30 часа снощи на телефон 112.
По първоначални данни става дума за мъж на около 38-годишна възраст.
Причините за смъртта на мъжа са в процес на установяване.
