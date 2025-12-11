Фокус: Правителството подава оставка!
11.12.2025 / 14:00 2
Снимка: Булфото, архив
Кабинетът "Желязков" на 100% подава оставка днес.
Това научи "Фокус" от 3 независими и сигурни източници.
Всеки момент се очаква пресконференция, на която ще бъде обявена оставката на кабинета.
Очаквайте подробности.
