Фолклорист: Хорото в Калофер няма чак толкова дълбоки корени, символът на празника е водата

Символът на днешния празник в българския фолклор е водата, това обясни по Нова нюз фолклористът от БАН доц. Веселка Тончева. Тя каза също, че прочутото ледено хоро в Калофер няма чак толкова големи корени, колкото се твърди, но макар и да е „изобретена традиция”, то е напълно в духа на Йордановден.

Празникът има дълбока езическа традиция, преди да стане християнски като Богоявление. Той е бележи края на „мръсните дни”, в които старото Слънце умира и се ражда новото.

Народните ритуали за Водици имат подчертано мъжки характер, както другите зимни ритуали като коледуване и сурвакарство, обясни фолклористката. Доц. Тончева подчерта, че само ако са участвали в тях, мъжете могат да се женят.

Само на едно място в България - с. Добърско, има „женски” Водици, като този ритуал прилича на лазаруването, но е през зимата, а не през пролетта, каза още специалистката от БАН.

