Фолкпевецът Илиян на косъм от смъртта заради кон

Снимка Булфото

Попфолк изпълнителят Илиян претърпя тежък инцидент по време на езда на своя кон Кевин, при който изпадна в безсъзнание и бе откаран по спешност с линейка в болнично заведение.

Певецът сподели детайли за опасната ситуация по време на гостуването си в телевизионното предаване "На кафе“.

Илиян разкри, че в даден момент не е успял да овладее превозното животно, което наложило да скочи в движение, предизвиквайки тежкото падане.

По време на инцидента изпълнителят е направил опит да спре коня си Кевин чрез дърпане на юздите и гласови команди, но след като те останали без резултат, той се спуснал по врата на животното и скочил на земята.

Вследствие на падането Илиян е изпаднал в безсъзнание и е бил силно подут, което е наложило незабавното пристигане на медицински екип и транспортирането му до спешното отделение.

Въпреки преживяната травма и сериозния уплах, певецът призна, че не се е отказал от своята страст към конете и в момента продължава активно да ги язди.

Паралелно с разказа за инцидента, Илиян разкри и емоционалната история зад създаването на най-новия си музикален проект, озаглавен "Бог събра ни“.

Песента е специално посветена на неговата съпруга, като в основата на проекта стои лично творчество. Изпълнителят е написал авторско стихотворение, което впоследствие е изпратил на своята текстописка, а тя от своя страна изключително много е харесала идеята и е помогнала за финализирането на парчето, пише Hotnews.bg.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!