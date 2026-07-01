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Фолкпевецът Илиян на косъм от смъртта заради кон

01.07.2026 / 18:30 2

Снимка Булфото

Попфолк изпълнителят Илиян претърпя тежък инцидент по време на езда на своя кон Кевин, при който изпадна в безсъзнание и бе откаран по спешност с линейка в болнично заведение.

Певецът сподели детайли за опасната ситуация по време на гостуването си в телевизионното предаване "На кафе“.

Илиян разкри, че в даден момент не е успял да овладее превозното животно, което наложило да скочи в движение, предизвиквайки тежкото падане.

По време на инцидента изпълнителят е направил опит да спре коня си Кевин чрез дърпане на юздите и гласови команди, но след като те останали без резултат, той се спуснал по врата на животното и скочил на земята.

Вследствие на падането Илиян е изпаднал в безсъзнание и е бил силно подут, което е наложило незабавното пристигане на медицински екип и транспортирането му до спешното отделение.

Въпреки преживяната травма и сериозния уплах, певецът призна, че не се е отказал от своята страст към конете и в момента продължава активно да ги язди.

Паралелно с разказа за инцидента, Илиян разкри и емоционалната история зад създаването на най-новия си музикален проект, озаглавен "Бог събра ни“.

Песента е специално посветена на неговата съпруга, като в основата на проекта стои лично творчество. Изпълнителят е написал авторско стихотворение, което впоследствие е изпратил на своята текстописка, а тя от своя страна изключително много е харесала идеята и е помогнала за финализирането на парчето, пише Hotnews.bg.

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Коментари
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kris (преди 21 минути)
Рейтинг: 629263 | Одобрение: 123713
Попфолк певец значи....Чалгаджия значи....Да беше застанал зад коня и да му бръкне под опашката да получи един къч у зъбите....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
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Серж (преди 40 минути)
Рейтинг: 243690 | Одобрение: 49380
Щом си решил да се правиш на каубой, ще се наложи да падаш...

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