Фон дер Лайен: ЕС е готов да инвестира в газовата връзка България-Сърбия

„Имаме конкретни проекти в ход: например, трансбалканският енергиен коридор, свързващ електропреносната мрежа на Сърбия с тази на съседните страни и ЕС, и газопреносната връзка между Сърбия и България. Готови сме да инвестираме допълнително в нея“.

Това заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен след срещата си в Белград със сръбския президент Александър Вучич, предаде БГНЕС.

Фон дер Лайен посочи, че Европейският съюз продължава да се ангажира с Сърбия и по-широкия регион на Западните Балкани, като изтъкна значението на демократичните ценности, икономическата интеграция и сътрудничеството в областта на енергетиката.

В изявление заедно със сръбския президент Александър Вучич тя похвали и постигнатия напоследък напредък и призова Сърбия да предприеме решителни стъпки за пълноправно членство в ЕС.

„Благодаря ви за отворената и честна дискусия, която проведохме днес“, започна фон дер Лайен.

„Живеем в разединен свят с все по-голяма пропаст между демокрациите и автокрациите. Вие знаете много добре каква е позицията на ЕС – ние застъпваме свободата вместо потисничеството, включително правото на мирни събрания, застъпваме партньорството вместо подчинението и застъпваме дипломацията вместо агресията.“

Фон дер Лайен припомни, че преди почти две десетилетия Сърбия е избрала да се стреми към членство в ЕС, наричайки това както „стратегически избор“, така и „избор на сърцето“.

Тя заяви, че това решение отразява волята на сръбския народ и потвърди готовността на ЕС да подкрепи Сърбия „да удвои усилията си по пътя към ЕС“.

Председателят на ЕК отбеляза, че членството в ЕС представлява „обещание за мир, просперитет и солидарност“, посочвайки енергийната криза от 2022 г. като пример за европейското единство, причинена от „агресивната война на Русия срещу Украйна“.

„ЕС разшири същите мерки за солидарност към нашите партньори от Западните Балкани, както и към нашите собствени държави-членки“, подчерта фон дер Лайен.

„Ние свързваме Сърбия с енергийния пазар на ЕС. Това е истинската гаранция, че сръбските семейства ще бъдат в безопасност и на топло през зимата.“

Фон дер Лайен подчерта ключови съвместни инфраструктурни проекти, включително Трансбалканския енергиен коридор, свързващ електроенергийната мрежа на Сърбия с нейните съседи и ЕС, както и междусистемна газова връзка България - Сърбия, в който ЕС е готов да инвестира допълнително. Тя отбеляза също, че Сърбия е поканена да се присъедини към съвместния механизъм за закупуване на газ на ЕС, за да помогне за осигуряване на по-добри цени на енергията чрез колективна преговорна сила.

По отношение на политическите реформи фон дер Лайен заяви:

„Сега е моментът Сърбия да конкретизира присъединяването си към нашия съюз.“

Тя призова за напредък в областта на правовата държава, избирателната рамка и свободата на медиите, като призна, че тези реформи „не са лесни“, но са от съществено значение за стабилността и бъдещето на Сърбия в Европа.

Фон дер Лайен приветства неотдавнашния напредък по отношение на унифицирания избирателен регистър и съвета REM, като отбеляза, че тези стъпки са постигнати благодарение на сътрудничеството между правителството, гражданското общество и опозицията.

„Разбира се, сега изпълнението е от ключово значение“, каза тя и покани Вучич в Брюксел „след около месец, за да направим заедно равносметка“.

Фон дер Лайен подчерта също така значението на съгласуването на външната политика, особено по отношение на санкциите срещу Русия.

„Поздравявам ви за постигането на 61 % съгласуваност с нашата външна политика, но е необходимо още повече и искаме да разчитаме на Сърбия като надежден партньор“, заяви тя, призовавайки Белград да наложи санкции на Москва.

Фон дер Лайен подробно описа плана за растеж на ЕС за Западните Балкани, чиято цел е да донесе някои ползи от присъединяването преди пълноправното членство.

„В рамките на плана за растеж за Сърбия вече сме предоставили над 100 милиона евро инвестиции от ЕС за Сърбия, а още ще последват“, посочи председателят на Европейската комисия.

Тя похвали създаването на мониторингова комисия, в която участват както правителствени служители, така и членове на гражданското общество, като я нарече „страхотен сигнал“ за прозрачност и включване.

Накрая фон дер Лайен посочи усилията за интегриране на Сърбия в Единната зона за плащания в евро (SEPA), което ще направи финансовите преводи между Сърбия и страните от ЕС „по-бързи, по-безопасни и много, много по-евтини“. Тя заяви, че това ще има пряко въздействие върху бизнеса и сръбските граждани, които живеят и работят в ЕС.

„Това показва, че вашият ангажимент не е само на думи, но и на дела — реална промяна на място“, заключи фон дер Лайен.

„Сега очакваме Сърбия да ни покаже същия ангажимент на дела, както и на думи.“

