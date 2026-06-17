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Фон дер Лайен: ЕС може да ограничи защитата на украинските бежанци, за да не лишава Киев от наборници

17.06.2026 / 21:28 3

Снимка Булфото

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предложи да се удължи защитата на украинските граждани в Европейския съюз, но с някои ограничения, за да не се лишава Киев от потенциални наборници във войната срещу Русия, предаде АФП, цитирана от БТА.

"Ще предоставяме нужната защита на украинските граждани, колкото се може по-дълго, докато същевременно подкрепяме Украйна в стремежите ѝ да се отбранява срещу руската агресия", посочи Фон дер Лайен в свое писмо, адресирано до държавите членки на ЕС, което е посветено на имиграцията.

"Следователно Комисията ще предложи да се удължи временната защита, предоставяна на бежанците от войната в Украйна, като същевременно се ограничи полето й на приложение, за да се гарантира, че евентуално удължаване на защитата не нарушава легитимните способности на Украйна за отбрана", допълва още председателката на ЕК в писмото си, което беше изпратено в навечерието на среща на върха на Европейския съвет в Брюксел.

Предложените мерки биха могли да отнемат статута на защита, от който се ползват мъжете в боеспособна възраст, които са напуснали Украйна нелегално.

Украинските бежанци от конфликта с Русия, започнал през 2022 г., се ползват с особен статут, който им дава право на престой, работа и достъп до социални помощи в ЕС. Понастоящем те наброяват близо 4,3 души, установили се главно в Германия, Полша и Чехия.

Статутът трябва да бъде подновяван всяка година и в момента е в сила до март следващата година.

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Коментари
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село варна (преди 22 минути)
Рейтинг: 34806 | Одобрение: 661
Събирайте ги , че ни дотегнаха вече. Млади, прави и здрави по цял ден се размотават 
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kris (преди 37 минути)
Рейтинг: 623274 | Одобрение: 122154
Чиба ма....С вашите пари Зеленият цирей си купи повече от 10 000 наемника !!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
2
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Off Road (преди 47 минути)
Рейтинг: 58854 | Одобрение: 13844
Абе вие първо приберете украинските курортисти от нашето черноморие. Заседяха се, стана им скучно, па и взеха да правят бели.

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