Фон дер Лайен: ЕС подготвя следващ пакет от санкции срещу Русия

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви във вторник, че Европейският съюз вече работи по следващия пакет от санкции срещу Русия.

"Русия не показва никаква готовност за мир", заяви фон дер Лайен на съвместна пресконференция с литовския президент Гитанас Науседа, естонския президент Алар Карис и латвийския президент Едгарс Ринкевичс, позовавайки се на скорошните руски въздушни атаки срещу Украйна.

"Искам да похваля устойчивостта на балтийските хора. Вие реагирахте спокойно и отговорно. И с ясно послание към Русия: Ще се провалите", посочи още тя.

"Руският народ все повече усеща икономическото въздействие на войната върху ежедневието си", добави председателят на комисията.

Тя също така коментира заема от 90 млрд. евро, наскоро отпуснат на Украйна от блока, като подчерта, че той дава на Киев "сигурност" по отношение на военните способности и бюджета за следващите две години, "за да могат да преговарят от позицията на силата".

Междувременно балтийските лидери са се сългасили с председателя на Европейската комисия, че ЕС трябва да ускори усилията си за сигурност на източния фланг на Европа, заяви президентът на Литва Гитанас Науседа.

"Изграждаме отбранителна готовност и икономическа сигурност в региона. С милиарди евро подкрепа от механизма SAFE, фондове на политиката на сближаване и нашия EastInvest механизъм на стойност 28 милиарда евро. Ще работим и за преодоляване на пропуските в способностите, подобряване на обмена на информация през границите и капацитета за ранно предупреждение. Това е целта на водещата инициатива "Страж на Източния фланг".

