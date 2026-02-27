Фон дер Лайен: ЕС ще приложи временно търговското споразумение с Меркосур

Булфото

Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и страните от Меркосур ще се прилага временно, въпреки че предстои правна проверка от Съда на Европейския съюз. Това съобщи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, цитирана от ДПА.



По думите ѝ временното прилагане ще позволи на двете страни да започнат да се възползват от икономическите ползи от споразумението, докато тече процедурата по окончателното му ратифициране и съдебно преразглеждане, предаде БТА.

Решението на ЕК е взето, след като вчера Уругвай и Аржентина ратифицираха споразумението, проправяйки пътя за временното му прилагане.

„Казах го и преди – когато те са готови, ние сме готови“, заяви Фон дер Лайен.



Бразилия и Парагвай все още не са ратифицирали споразумението, но се очаква да го направят в близко бъдеще, допълни тя.

Временното прилагане ще позволи на компаниите в ЕС, Уругвай и Аржентина да се възползват от новите митнически режими и други предимства още преди договорът да влезе официално в сила.

Търговското споразумение, което се договаря повече от две десетилетия, обаче среща критики в част от държавите членки на ЕС, най-вече от представители на земеделския сектор, които изразяват опасения от нелоялна конкуренция. То е обект на политически и правни дебати в някои държави членки, включително по отношение на екологичните стандарти и въздействието върху европейските земеделски производители.



Споразумението беше подписано през януари в Парагвай след повече от 25 години преговори и има за цел да премахне митата и други търговски бариери, както и да насърчи обмена на стоки и услуги между двата региона. През януари Европейският парламент реши с малко мнозинство споразумението да бъде преразгледано от Съда на Европейския съюз преди окончателното гласуване, което доведе до забавяне на пълното му влизане в сила. В предложението, прието от Европейския парламент, се изразяват критики, че договорът е структуриран по начин, който изисква единствено одобрение от Европейския парламент, без да е необходима ратификация от националните парламенти на държавите членки. Критиците на споразумението посочват и механизма, който дава възможност на страните от Меркосур да искат компенсаторни мерки и финансови обезщетения. Изразени са също опасения, че стандартите на ЕС в областта на защитата на потребителите, околната среда и хуманното отношение към животните могат да бъдат отслабени.

Очаква се Съдът на ЕС да се произнесе по въпроси, свързани с правната рамка и компетенциите на съюза при прилагането на подобни търговски договорености.

