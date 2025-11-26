Фон дер Лайен: Европа ще подкрепя Украйна безкомпромисно, докато не бъде постигнат мир

Булфото

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обеща, че Европа ще продължи да подкрепя Украйна и да оказва натиск върху Русия, докато не бъде постигнат „справедлив и траен мир“. Тя определи ревизирания план на САЩ като „отправна точка“ за прекратяване на войната.

„Искам да бъда ясна от самото начало: Европа ще стои зад Украйна и ще я подкрепя на всеки етап“, заяви Фон дер Лайен пред евродепутатите, предаде БГНЕС.

Европа се опитва да подкрепи Киев и да утвърди собственото си влияние, след като САЩ изготвиха план за прекратяване на военните действия, който е силно повлиян от исканията на Русия.

Председателят на ЕК каза, че дните на преговори за усъвършенстване на плана на САЩ са започнали да полагат основите за възможно споразумение. Тя обаче предупреди, че Русия не показва признаци, че наистина иска да спре войната, предаде АФП.

„Да, ситуацията е нестабилна. Да, ситуацията е опасна. Но вярвам, че тук има и възможност за реален напредък“, подчерта тя.

Докато САЩ засилват усилията си да спрат боевете, ЕС спори по предложенията да използва замразените руски активи за финансиране на гигантски заем от 140 милиарда евро (162 милиарда долара) за Киев.

Фон дер Лайен съобщи, че нейната изпълнителна власт се готви да представи правен текст за заема, докато Белгия – където се намира по-голямата част от активите – забавя плана.

„Да бъда съвсем ясна – не виждам никакъв сценарий, при който само европейските данъкоплатци ще платят сметката“, посочи тя.

Официални представители се надяват лидерите от ЕС да одобрят официално плана за заем, който се счита за ключов за поддържането на Киев, на срещата на върха през декември.

Външните министри от ЕС ще проведат среща чрез видеоконферентна връзка, за да обсъдят натиска на САЩ върху Украйна и усилията на Европа да направи така, че гласа ѝ да бъде чут.

Фон дер Лайен заяви, че „независимо от това какъв ще бъде бъдещият мирен договор, ясно е, че голяма част от неговото изпълнение ще се падне на Европейския съюз и партньорите от НАТО“.

„Приет е един принцип: нищо за Украйна без Украйна. Нищо за Европа без Европа“, настоя тя.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!