Фон дер Лайен: Европейските принципи за сътрудничеството и правото важат и за Гренландия

Снимка: Булфото

Европейските принципи, че сътрудничеството е по-силно от противопоставянето, а правото е по-силно от насилието важат не само за Европейския съюз, но в същата степен и за Гренландия, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на церемонията по началото на кипърското председателство на Европейския съвет днес в Никозия, съобщи КНА.

Очевидно думите на председателката на Европейската комисия бяха насочени към подновените искания на американския президент Доналд Тръмп да присъедини острова, който се намира под датски суверенитет, към САЩ, отбелязва БТА.

Фон дер Лайен потвърди, че обединението на Кипър остава „абсолютен приоритет“ за Европейския съюз, като се ангажира ЕС да направи всичко възможно за успеха на процеса, воден от ООН. Тя изрази надежда 2026 г. да донесе нова динамика в посока на обединение и припомни решението си да определи бившия еврокомисар Йоханес Хан за специален пратеник на Евросъюза за Кипър.

„Самият Европейски съвет се роди от един конфликт“, каза фон дер Лайен и допълни, че ЕС не е съвършен, но представлява едно обещание: че сътрудничеството е по-силно от противопоставянето и че правото е по-силно от насилието. „(Това са) принципи, които са в сила не само за нашия Европейски съюз, но и в същата степен за Гренландия“, каза тя.

„Като страна на кръстопът на континенти, цивилизации и кризи, Кипър разбира значението на мира и стабилността в нашия регион, спешната нужда от сигурност в един несигурен свят и трайната стойност на международното право“, заяви председателката на ЕК.

Тя подчерта още, че сигурността на Европа започва от Украйна, и потвърди ангажимента на ЕС към постигането на справедлив и траен мир, както и към процеса на присъединяване на Киев към Евросъюза.

„Вчерашната среща в Париж беше много важна стъпка в тази посока. И ние ще продължим да насърчаваме пътя на Украйна и Молдова към нашия Европейски съюз, защото една свободна и благоденстваща Украйна и една обединена и благоденстваща Молдова принадлежат на ЕС“, заяви фон дер Лайен.

Тя се спря и на нуждата от по-конкурентоспособен ЕС, като свърза конкурентоспособността с независимостта. Председателката на ЕК отбеляза, че това изисква намаляване на бюрокрацията, завършването на единния пазар, премахването на пречките между икономиките и напредък по Съюза на спестяванията и инвестициите, за да бъде освободено финансиране за бъдещето на Европа.

