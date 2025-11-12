Фон дер Лайен: Преговорите за новия бюджет на ЕС ще бъдат дълги и трудни

Снимка: Булфото

Предстоящите преговори по следващия многогодишен бюджет на ЕС (2028-2034 г.) ще бъдат дълги и трудни, предупреди днес председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в изказване пред Европейския парламент в Брюксел.

Трябва да променим начина на харчене - това е в основата на предложението на ЕК, имаме нужда от силен бюджет, по-прост и гъвкав, в подкрепа на европейската независимост, каза тя. Фон дер Лайен отбеляза, че предлаганата обща сума за бюджета е най-голямата в историята на ЕС.

По нейните думи средствата за сближаване и селскостопанска политика остават основна част от бюджетното предложение, като се предвижда трикратно увеличение на средствата за обезщетение на земеделците при природни бедствия. Фон дер Лайен посочи, че предстои земеделските приходи занапред да бъдат съобразени с инфлацията, предаде БТА.

Председателят на ЕК отбеляза, че се предлага удвояване на бюджета за научни изследвания, за да се осигурят инвестиции в стратегически проучвания, свързани с икономиката на бъдещето.

Предлагаме 75 на сто увеличение на средствата за енергийна сигурност, доставка на суровини, за хуманитарните нужди по света, в подкрепа на присъединяването на Молдова, Украйна и страните от Западните Балкани към ЕС, каза Фон дер Лайен.

