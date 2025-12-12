Фон дер Лайен: Тръмп не трябва да се меси в европейската политика

Снимка: Булфото

Доналд Тръмп не трябва да се намесва в европейската политика.

Това заяви Урсула фон дер Лайен дни след като американският президент отправи остра критика към Европа, посочва БГНЕС.

„Когато става въпрос за избори, не ние решаваме кой ще бъде лидерът на страната, а хората в тази страна. Това е суверенитетът на избирателите и той трябва да бъде защитен“, заяви председателят на Европейската комисия в интервю по време на гала събитието POLITICO 28 в Брюксел.

„Никой друг не трябва да се намесва, без никакво съмнение“, отговори тя на въпрос за Стратегията за национална сигурност на САЩ, която беше публикувана миналата седмица и предизвика бурна реакция в Европа.

Стратегията твърди, че Европа е изправена пред „цивилизационно заличаване“ в рамките на следващите 20 години. Това е теза, която намира широк отзвук сред крайнодесни лидери в Европа, включително унгарския министър-председател Виктор Орбан, както и в Русия. Документът също така критикува европейските усилия за ограничаване на крайнодесните партии, наричайки такива действия политическа цензура, и говори за „култивиране на съпротива срещу настоящата траектория на Европа в европейските нации“.

Фон дер Лайен каза, че това е една от причините, поради които ЕС предложи „Щит за демокрацията“, чиято цел е да засили борбата срещу чуждестранната намеса в интернет, включително в изборите.

Председателят на Комисията настоя, че винаги е имала „много добри работни отношения“ с американските президенти и „това важи и днес“. Тя обаче подчерта, че Европа трябва да се фокусира върху себе си, а не да прави сравнения с другите.

„От дъното на сърцето си съм убеден трансатлантик. Но какво е толкова важно? Важното е, чесе гордеем с това, че сме Европейски съюз, че виждаме силата си и че се справяме с предизвикателствата, пред които сме изправени“, посочи тя.

„Разбира се, нашите отношения със Съединените щати се промениха. Защо? Защото ние се променяме. И е много важно да имаме предвид: каква е нашата позиция? Каква е нашата сила? Да работим върху това. Да се гордеем с това. Да се застъпим за обединена Европа. Това е нашата задача да погледнем себе си и да се гордеем със себе си“, заяви Фон дер Лайен под аплодисментите на публиката.

Тръмп критикува Европа като „западаща“ група от нации, ръководена от „слаби“ хора, в интервю с Даша Бърнс от „Политико“, излъчено на 9 декември в специален епизод на подкаста „The Conversation“.

„Мисля, че са слаби“, каза Тръмп, имайки предвид президентите и премиерите на континента, и добави: „Мисля, че не знаят какво да правят. Европа не знае какво да прави“.

На 11 декември „Политико“ обяви Тръмп за най-влиятелния човек, който оформя европейската политика, поставяйки го начело на годишната класация P28.

Класацията посочва кои са лицата, които се очаква да имат най-голямо влияние върху политическата посока на Европа през следващата година, въз основа на информация от редакцията на „Политико“ и влиятелните фигури, с които разговаря.

