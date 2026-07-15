Фон дер Лайен: Украйна и Европейски съюз сключиха споразумение за дронове

Снимка Булфото

Украйна и Европейският съюз сключиха споразумение за дронове, което ще съчетае украинския опит с индустриалния капацитет на Европа за реализиране на съвместни проекти и разширяване на производството, обяви днес председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, цитирана от Ройтерс.

"Трябва да обединим силите си", каза Фон дер Лайен в реч в Киев, където е на посещение. Говорейки на церемонията по повод Деня на държавността, тя подчерта, че "това споразумение ще съчетае украинската изобретателност с промишления мащаб на Европа".

Украйна е сключила редица подобни споразумения с отделни държави, отбелязва Ройтерс. На срещата на върха на НАТО в Анкара миналата седмица президентът Володимир Зеленски подписа три такива договора, като заяви, че с тях общият им брой става девет.

Днешното споразумение обаче е първото, което обхваща държави и компании от целия ЕС.

"Знанията, които сте натрупали за работата с дронове и противодронови системи, са наистина уникални", каза Фон дер Лайен, обръщайки се към Зеленски. "Трябва да се възползваме от тях заедно. Защото знаем какви заплахи стоят пред Европа в тази област – видяхме нахлувания и тревоги в много държави членки на ЕС", добави тя.

Фон дер Лайен каза, че ЕС може да предложи на Украйна предимства като "огромен технологичен и промишлен капацитет" и "безопасни и сигурни производствени обекти".

Украйна изгради силно развита индустрия за производство на дронове, въпреки че разполагаше с ограничен опит в тази област, когато Русия нахлу в страната през февруари 2022 г.

Зеленски направи много посещения, за да насърчава сключването на сделки за дронове, особено в Близкия изток, където страните от Персийския залив проявяват силен интерес към украинския опит, за да противодействат на иранските удари, отбелязва Ройтерс.

Европейският съюз е отпуснал нов транш военна помощ за Украйна в размер на 1 милиард евро за закупуване на дронове като част от програмата "Заем в подкрепа на Украйна" за периода 2026 – 2027 г., заяви Фон дер Лайен на пресконференция по време на посещението си в Киев, предаде Укринформ.

От отпуснатия заем на стойност 90 милиарда евро "повече от една трета ще бъде инвестирана само в отбранителни продукти за Украйна", подчерта фон дер Лайен, като отбеляза, че на 30 юни ЕС е отпуснал първия пакет военна помощ за дронове на стойност 4 млрд. евро – най-големия пакет за подкрепа с дронове в света.

"И днес се радвам да обявя ново плащане от още 1 млрд. евро специално за дронове", добави тя, посочвайки, че предстои още и че ЕС току-що е одобрил планове за отпускане на 10 милиарда евро за допълнителни дронове, ракети и изтребители.

"Това е само началото", подчерта председателката на Еврокомисията, която пристигна в Киев днес сутринта.

От заема 60 млрд. евро ще бъдат насочени изцяло към отбранителна помощ за Украйна, а 30 млрд. евро – за бюджетна подкрепа.

Освен това президентът на Украйна Володимир Зеленски и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен подписаха Декларация за намерения относно стратегическо индустриално партньорство, допълва Укринформ. Подписването се състоя в Мариинския дворец в Киев, съобщи БТА.

"Според мен постигнахме много за интегрирането на нашите отбранителни способности и производство с тези на Европа. И вече е напълно ясно, че украинската армия и украинската отбранителна индустрия са неразделна част от отбраната на цяла Европа. Днес е факт и първият документ, който ще стане основа на "Сделката за дронове" – голямо отбранително споразумение между Украйна и ЕС. Това е историческа стъпка в нашите отношения", подчерта Зеленски.

Той отбеляза, че Украйна очаква финансова подкрепа от ЕС за програмата за борба с балистични ракети, стартирана на 13 юли във Франция.

Фон дер Лайен подчерта, че това е 11-ото ѝ посещение в Украйна от началото на пълномащабното руско нашествие.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!