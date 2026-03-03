Фон дер Лайен и Зеленски обсъдиха днес тръбопровода „Дружба“

Кадър: Володимир Зеленски, Инстаграм, архив

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и украинският президент Володимир Зеленски обсъдиха днес тръбопровода „Дружба“, който е в

центъра на спора между Украйна и Унгария и Словакия и забави одобрението на заем от 90 милиарда евро от ЕС за Киев, съобщи ЕК, цитирана от Ройтерс и БТА.

Говорител на Европейската комисия заяви, че двамата лидери са обсъдили въпроса по време на телефонен разговор, но не може да сподели подробности от разговора.

По-рано Фон дер Лайен каза, че са обсъдили теми, включително заема, санкциите срещу Русия и „по-широкото въздействие на събитията в Близкия изток върху цените на енергията, енергийната сигурност и наличността на много необходими материали за отбрана“.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!