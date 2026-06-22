Фон дер Лайен към Стармър: Европейската и украинската сигурност са по-силни благодарение на теб. Благодаря ти, скъпи Кийр

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На много лидери може да им отнеме години, за да се превърнат в държавника, в който ти се превърна само за две години. Това написа в Х председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по повод оставката на британския премиер Кийр Стармър.

"Европейската и украинската сигурност са по-силни благодарение на теб. Благодаря ти, скъпи Кийр", написа още тя.

Сър Кийр Стармър обяви оставката си като министър-председател на Великобритания днес, припомня Фокус.

До оттеглянето му се стигна след разгромната загуба на Лейбъристката партия на местните избори и засилващия се натиск от страна на съпартийците му.

Веднага след вота постовете си напуснаха и ключови фигури от кабинета - министърът на здравеопазването Уес Стрийтинг и министърът на отбраната Джон Хийли.

Редактор "Екип на Петел",

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