Фон дер Лайен няма да се кандидатира за трети мандат като председател на Европейската комисия

кадър: МС

Председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен няма да се кандидатира за трети мандат начело на изпълнителния орган на ЕС, заявиха двама високопоставени служители, цитирани от изданието „Политико“.

Темата за плановете на Фон дер Лайен за след 2029 г. е била повдигната, когато началникът на нейния кабинет Бьорн Зайберт се опитал да увери присъстващите на частна вечеря висши служители, че планираното от председателя на ЕК преструктуриране на Комисията не е част от мащабно съсредоточаване на власт, отбелязва американската медия, предаде БТА.

Според двамата високопоставени служители Зайберт посочил липсата на интерес от страна на Фон дер Лайен към трети мандат като аргумент срещу обвиненията, че реформата е част от по-широк процес на централизация на властта.

Урсула фон дер Лайен е „изцяло съсредоточена върху настоящия мандат и ключовите предизвикателства, пред които Европа е изправена днес“, заяви говорител на ЕК в коментар по темата за евентуален трети петгодишен мандат. „Това включва срещата на върха на Г-7 и заседанието на Европейския съвет, които ще се осъществят тази седмица“, добави той. По думите му „ще има време за размисъл относно 2029 г. на по-късен етап“.

Поддръжниците на фон дер Лайен твърдят, че по-строгият контрол от нейна страна е помогнал на ЕС да реагира на големи предизвикателства, включително войната на Русия срещу Украйна и нарастващото търговско напрежение със САЩ. Критиците обаче осъждат това, като определят стила на управление през втория мандат на фон дер Лайен като прекомерно централизиран, обобщава „Политико“.

Докато председателите на Европейският съвет са ограничени до два мандата съгласно договорите на ЕС, за председателите на ЕК не съществува подобно ограничение, припомня изданието. Досега само Жак Делор е изкарал три последователни мандата, макар и с обща продължителност от едва десет години - от 1985 до 1995 година.

По време на изборите за следващия Европейски парламент (който на свой ред ще избере следващата Европейска комисия - бел. ред.) през 2029 г. Урсула фон дер Лайен ще бъде на 70 години, посочва изданието.

Редактор "Екип на Петел",

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