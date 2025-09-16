реклама

Фон дер Лайен обяви за новите санкции срещу Русия

16.09.2025 / 23:00 2

снимка: Булфото

Комисията скоро ще представи своя 19-и пакет от санкции, насочени към криптовалутите, банките и енергетиката. Това заяви в своя профил в Х председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. 

"Фокус" припомня, че по-рано ок ЕК съобщиха, че пакетът, който трябваше да се представи на 17 септември се отлага за неопределено време. 

"Руската военна икономика, поддържана от приходи от изкопаеми горива, финансира кръвопролитията в Украйна", посочи Фон дер Лайен. 

"За да се сложи край на това, Комисията ще предложи ускоряване на постепенното премахване на руския внос на изкопаеми горива", подчерта тя.

 

1
1
kris (преди 53 минути)
Рейтинг: 507685 | Одобрение: 93565
Оказва се, че фактически сополите са използван мозък, който освобождава място на свежия мозък. А аз се чудя защо носът на Фон Лайнен постоянно тече.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
1
1
kjk (преди 1 час)
Рейтинг: 143681 | Одобрение: 16166
Колко пъти настъпват една и съща мотика и не им дойде акъла!!!;):errm:Усмивка

