Фон дер Лайен обяви за новите санкции срещу Русия

Комисията скоро ще представи своя 19-и пакет от санкции, насочени към криптовалутите, банките и енергетиката. Това заяви в своя профил в Х председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.



"Фокус" припомня, че по-рано ок ЕК съобщиха, че пакетът, който трябваше да се представи на 17 септември се отлага за неопределено време.



"Руската военна икономика, поддържана от приходи от изкопаеми горива, финансира кръвопролитията в Украйна", посочи Фон дер Лайен.



"За да се сложи край на това, Комисията ще предложи ускоряване на постепенното премахване на руския внос на изкопаеми горива", подчерта тя.

