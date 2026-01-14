Фон дер Лайен ще се изправи пред нов вот на недоверие, този път заради споразумението с Меркосур

Снимка: Булфото, архив

Европейската комисия, ръководена от Урсула фон дер Лайен, още веднъж ще се изправи пред вот на недоверие в Европейския парламент, предаде ДПА, цитирана от БНР.

Председателката на Европейския парламент Роберта Мецола е информирала лидерите на парламентарните групи за предстоящия вот.

Дебатите и гласуването ще се състоят на сесията в Страсбург следващата седмица. Вотът е поискан от крайнодясната група "Патриоти за Европа", в която влизат френският Национален сбор на Марин льо Пен и партията ФИДЕС на унгарския премиер Виктор Орбан.

"Патриотите" са недоволни от сключеното търговско споразумение между ЕС и Меркосур. Това е четвъртият вот на недоверие срещу Урсула фон дер Лайен и екипа ѝ в рамките на половин година.

