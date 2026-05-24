Фон дер Лайен след удара с „Орешник'“: Спешна помощ за ПВО на Украйна вече е на път

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен остро осъди среднощната масирана руска атака срещу Украйна и обяви, че Европейският съюз предприема незабавни действия за укрепване на украинската противовъздушна отбрана (ПВО), пише Укринформ, цитирана от bTV.

"Мащабната атака на Русия срещу Украйна снощи демонстрира за пореден път жестокостта на Кремъл и неговото пълно презрение както към човешкия живот, така и към каквито и да е мирни преговори", написа ръководителят на ЕК в официалния си профил в социалната мрежа X. Тя беше категорична, че подобни действия не показват надмощие:

"Терорът срещу цивилни граждани не е проява на сила, а на отчаяние".

Фон дер Лайен потвърди непоколебимата подкрепа на Брюксел за Киев в този критичен момент и разкри, че съюзът вече реагира на засилената ракетна заплаха, включваща използването на системи като "Орешник" и "Циркон".

"Силно подкрепяме Украйна. Помощта вече е на път за спешно укрепване на нейните системи за противовъздушна отбрана", обяви тя, без да разкрива допълнителни тактически детайли за вида на оборудването от съображения за сигурност.

Извънредното изявление съвпада с подготовката на Европейския съюз да засили международния и икономически натиск върху Москва в отговор на опасната ескалация. Още в началото на следващата седмица външните министри на страните членки на ЕС ще се съберат на извънредно заседание, за да обсъдят и координират следващия пакет от рестриктивни мерки срещу Русия, обяви по-рано днес Кая Калас.

