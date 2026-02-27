Фон дер Лайен задейства временно споразумението ЕС - Меркосур

Кадър Youtube

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предприе стъпки към временно прилагане на дълго обсъжданото търговско споразумение между ЕС и страните от Меркосур. Това се случва, въпреки че ратификационната процедура беше блокирана след искане за съдебен контрол от страна на евродепутати, посочва БГНЕС.

Фон дер Лайен подчерта, че Комисията ще продължи да работи в тясно сътрудничество с останалите европейски институции, за да осигури прозрачен и предвидим процес. По думите ѝ това е едно от най-значимите търговски споразумения за първата половина на XXI век.

Договорката от години предизвиква остри спорове между държавите членки. Германия е сред най-силните му поддръжници, аргументирайки се с разширен достъп до стратегически пазари и нови възможности за европейския износ. В противоположния лагер е Франция, която предупреждава, че европейските фермери може да бъдат поставени в неравностойно положение заради по-евтиния внос от Южна Америка.

Споразумението, договаряно в продължение на 25 години, предвижда създаването на една от най-големите зони за свободна търговия в света – обединяваща над 700 милиона души от ЕС и държавите от Меркосур, сред които Бразилия, Аржентина, Парагвай и Уругвай.

Според председателя на ЕК документът ще отвори за европейските компании пазар с мащаб и потенциал, който досега е бил трудно достъпен. Тя го представи и като стратегически ход в условията на засилваща се глобална конкуренция и нарастващо геоикономическо напрежение, в които ЕС се стреми да диверсифицира търговските си партньори.

Ратификацията на договора изисква одобрението на Европейския парламент. През януари обаче негови противници събраха мнозинство за сезиране на Съда на ЕС, което на практика замрази процедурата до произнасяне на съда.

Въпреки това Комисията разполага с правна възможност за временно прилагане на части от споразумението, след като една или повече държави от Меркосур приключат с ратификацията. Аржентина и Уругвай вече са направили тази стъпка, което отваря пространство за действия от страна на европейската изпълнителна власт.

След решението на съда ЕП ще трябва отново да се произнесе по ратификацията. Засега обаче институцията остава разделена – част от евродепутатите подкрепят съдебния контрол като гаранция за правна яснота, дори и да одобряват самото споразумение по същество.

