снимка Булфото

За поредна година фондация „Четири лапи“ призовава - празнувайте без фойерверки. Кампанията носи името „Красивото за нас е ужасяващо за тях“.

„Фойерверките при домашните и бездомните животни оказват много неблагоприятно влияние. Има животни, които са с по-чувствителна нервна система“, разказа в „Тази неделя“ д-р Надежда Мечева от „Четири лапи“.

Тя има куче и по думите ѝ всяка година то изпитва силен стрес през новогодишната нощ.

„През миналата година стартира проекта „20/40“. Според прогнозата на изкуствения интелект през 2040 г. ще заглъхнат фойерверките и зарята. Човечеството до такава степен ще е узряло, че чак 2040 г. да приеме вредите, които съществуват от неконтролируемото използване на фойерверките“, обясни Мечева.

„Поради тази причина апелираме всички граждани – нека 2040 г. да настъпи по-рано и да се замислим колко вредни могат да бъдат фойерверките и тяхното използване“, каза тя.

Фондацията е организирала подписка, където всеки може да заяви своята подкрепа към кампанията на „Четири лапи“, предаде бТВ.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!