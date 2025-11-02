Фондация „Македония” за скандала с българския трибагреник: Цеца е българка!

Кадър Нова ТВ

Председателят на Фондация „Македония” Виктор Стоянов заяви, че сръбската звезда Цеца Величкович, която развя българското знаме в Северна Македония и получи бурни освирквания по време на концерт, по потекло е българка, заради което не трябва да ни учудва защо е направила това със знамето, пише Дарик.

Пред сайта vestimak той обясни, че Светлана Ражнатович, родена Величкович, произхожда от сръбското село Житораджа. До Освобождението на селото през 1877 година е в диоцеза на Българската екзархия в рамките на Нишката епархия. Със Санстефанския мирен договор Житораджа е включена в състава на Сърбия.

Това означава, че нейният роден край, както и Велес, принадлежи към духовното и културното пространство на българската нация, посочва Стоянов.

Припомняме, че сериозен скандал спря концерта на сръбската попфолк звезда Цеца Величкович в северномакедонския град Велес. В социалните мрежи се разпространи видео, на което певицата се появява на сцената, загърната с българското знаме.

Действието ѝ предизвика бурно недоволство сред част от публиката, която реагира с освирквания. Как българското знаме се е озовало в ръцете на сръбската звезда, не става ясно от видеоклиповете в интернет.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!