Фондация „Владиславово“ организира кръгла маса „Децата, въвлечени в родителски конфликт“

На 5 декември във Варна ще се проведе кръгла маса на тема „Децата въвлечени в родителски конфликт“. Организатор на форума е Фондация „Владиславово“.

Целта на кръглата маса е обществото да бъде запознато с важен проблем от ежедневието – преживяванията на деца, които са въвлечени в родителски конфликти. Според официалните данни от специалисти, в България над 30 000 деца живеят в условия на конфликт между родителите им.

Тема на дискусиите ще бъдат последствията върху психиката и емоциите на деца, които преминават през такива ситуации. Специалисти и експерти от различни сфери, работещи по темата, ще търсят начините за превенция и за справяне с все по-тревожната тенденция.

"Фондация „Владиславово “ е създадена през 1997 г., и е водещ доставчик на социални услуги на регионално ниво. От 2013 г., в Комплекс за социални услуги (КСУ) „Аспарухово“ и КСУ „Владиславово“ на фондацията се предоставя уникалната за Варна услуга „Контактен център“. Целта е в спокойна, безопасна среда, в присъствието на специалисти, деца от семейства, в които е налице конфликт между родителите, да получат нужната им подкрепа и напътствия за справяне с проблемите.

Центърът координира действията на различните институции и предоставя цялостен подход към семействата, в които съществуват конфликти.

Кръглата маса „Деца въвлечени в родителски конфликт “ ще събере експерти от социалната сфера, министерството на труда и социалната политика, академичната общност, правоохранителни и правораздавателни органи, неправителствени организации, представителите на местната власт в социалната сфера, както и редица държавни органи, пряко ангажирани в работата с деца.



