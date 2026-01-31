Фондация Бела за децата на България

Фондация “Бела дарява надежда за живот” стартира инициатива за набиране на средства за закупуване на преносими роботизирани екзоскелети - иновативна технология, която дава възможност на децата с увреждания в опорно-двигателната система и централна нервна система да стоят изправени, да ходят и да участват активно в ежедневието си.

Тези единствени по рода си устройства могат да бъдат използвани както в домашна среда, така и навън сред природата, те не просто подобряват физическото здраве - те връщат надеждата, независимостта и усмивката на така специалните деца и техните семейства.

Фондация “Бела дарява надежда за живот” работи за да превърне тази мечта в реалност за децата с двигателни увреждания и техните семейства.

Всяко дарение, независимо колко е малко, ни приближава към целта, а именно да осигурим тази уникална техника на децата в България.

Заедно можем да променим животи.

Какво е роботизиран екзоскелет

Неспособността на детето да ходи самостоятелно не бива да определя неговата съдба….

Роботизираното устройство изправя детето за да може цялото му тяло да се поддържа активно!

Подкрепете ни, като направите дарение чрез дебитна карта използвайки бутонът "Дарение"

или чрез банков превод на

IBAN: BG52 BPBI 7942 1028 3333 01

Титуляр: Фондация Бела дарява надежда за живот

https://www.belahelp.com/bg/

Страницата в ФБ: https://www.facebook.com/ share/1CrvXTvf3r/?mibextid= wwXIfr

Телефон за връзка: +359 87 9066134

