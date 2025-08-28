Фондацията на Сорос определи като възмутителни и неверни твърденията на Тръмп

Кадър Youtube

Обвиненията на американския президент Доналд Тръмп срещу милиардера Джордж Сорос и сина му са "възмутителнии неверни", заяви фондацията "Отворено общество", цитирана от Франс прес.

Тръмп написа в социалната си мрежа "Трут Соушъл", че Сорос и синът му Алекс "трябва да бъдат съдени по закона за повлияни от рекет и корупция организации (RICO) заради подкрепата им за придружени с насилие протести в САЩ".

Семейство Сорос често става мишена на нападки от страна на американската десница, отбелязва АФП, цитирана от БТА.

"Тези обвинения са възмутителни и неверни. Фондациите от "Отворено общество" не подкрепят и не финансират насилствени протести", каза в изявление пред АФП говорител на филантропичната империя, създадена от Сорос.

