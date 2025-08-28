Фондацията на Сорос определи като възмутителни и неверни твърденията на Тръмп
Кадър Youtube
Обвиненията на американския президент Доналд Тръмп срещу милиардера Джордж Сорос и сина му са "възмутителнии неверни", заяви фондацията "Отворено общество", цитирана от Франс прес.
Тръмп написа в социалната си мрежа "Трут Соушъл", че Сорос и синът му Алекс "трябва да бъдат съдени по закона за повлияни от рекет и корупция организации (RICO) заради подкрепата им за придружени с насилие протести в САЩ".
Семейство Сорос често става мишена на нападки от страна на американската десница, отбелязва АФП, цитирана от БТА.
"Тези обвинения са възмутителни и неверни. Фондациите от "Отворено общество" не подкрепят и не финансират насилствени протести", каза в изявление пред АФП говорител на филантропичната империя, създадена от Сорос.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!