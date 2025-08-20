"Форин афеърс": Русия иска да подчини 5 държави в Черно море, спира я само Турция

Пиксабей

Русия наруши потоците на енергия, храни и други стоки, превърна милиони в мигранти, увеличи несигурността не само в Украйна, но и в целия Черноморски регион. Тези усилия са част от много по-дълга и по-мащабна стратегия. Русия не се стреми само да доминира над Украйна. Тя иска да подчини на своите интереси и останалите пет държави, граничещи с Черно море, както и Молдова, която граничи с Румъния и Украйна и чиито води се вливат в морето, за да може да упражнява право на вето върху решенията, които тези страни вземат. Москва също така се стреми да използва Черно море като платформа, от която да прожектира своята сила и влияние в Близкия изток, Средиземноморието и Кавказ. Това сочи анализа на Даниел Хамилтън и Анджела Стент във „Форин афеърс“, цитиран от БГНЕС.

Стремежът на Русия да се превърне в доминираща сила в Черно море е съществен елемент от стратегията ѝ да се утвърди отново като велика сила. Кремъл смята, че неуспехът да установи командно присъствие в региона ще остави Русия изложена на западното посегателство, ще я направи по-малко способна да влияе върху съседните райони и ще наруши износа на стоки, които са от решаващо значение за руската икономика. Турция представлява най-голямата пречка за руските цели в региона, защото е единствената черноморска държава, в която Русия исторически не е доминирала, и е член на НАТО. Но дори след края на Студената война Кремъл запази значителни лостове за влияние върху черноморското пространство на бившата съветска империя в България, Грузия, Молдова, Румъния и Украйна.

През последните десетилетия Русия се стреми да подчини допълнително тези държави на Москва чрез комбинация от убеждаване и принуда. Увеличаването на руското присъствие в Черно море е и в основата на десетилетния план на президента Владимир Путин за възраждане на морската мощ на страната. Той даде приоритет на модернизирането на Черноморския флот, чиито интервенции се оказаха критични в подкрепа на руската Средиземноморска ескадра и нейната интервенция в Сирия през 2015 г. Путин пренебрегна международно признатите граници, за да завземе голяма част от черноморското крайбрежие, включително грузинската територия Абхазия през 2008 г., украинския регион Крим през 2014 г. и украинската част от крайбрежието на Азовско море през 2022 г. Въпреки че Украйна попречи на Русия да завземе цялото си черноморско крайбрежие, Москва разположи военноморски мини, както и блокира и бомбардира украински пристанища, за да прекъсне достъпа на Украйна до морето и да сведе до минимум присъствието на други военноморски сили.

Докато светът се фокусира върху битката на Русия за Украйна, Москва често постига тези цели под радара – удължаване на войната, заобикаляне на санкции, нарушаване на пазарите и засилване на влиянието си в Близкия изток и Северна Африка. Други ключови лидери трябва да работят с черноморските страни, за да изградят регион, по-устойчив на руски натиск. Ако това не се направи, вероятно ще се удължи войната, ще се даде възможност за масови нарушения на правата на човека от страна на Русия, ще се изостри потоците от бежанци и ще се провокират турбуленции на световните енергийни и стокови пазари. Регионалната несигурност от своя страна вероятно ще се разпространи в Кавказ, Близкия изток и Средиземноморието.

